عاطل وراء ترويج 64 ألف قرص مخدر في البساتين

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من القبض على ضبط متهم لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار في البساتين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجـراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام، مبلغ مالى، هاتفى محمول، دراجة نارية" بدون لوحات معدنية".

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.