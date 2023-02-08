استمرار التقدم لوظائف قضايا الدولة إلكترونيًا

تواصل هيئة قضايا الدولة، تلقي طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وتضمن إعلان وظيفة هيئة قضايا الدولة إتاحة التقديم إلكترونيًا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل.

حددت هيئة قضايا الدولة الخطوات والمواعيد التي يمكن التقديم فيها إلكترونيًا وهي:

- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارًا من يوم السبت 18 فبراير إلى يوم الخميس 13 مارس طبقًا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

ونبهت الهيئة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، علمًا بأن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.