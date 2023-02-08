الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب أمريكى: بايدن أعلن مضاعفة عدد الرقائق الإلكترونية فى الولايات المتحدة

بايدن
بايدن

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، فجر اليوم، في أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونجرس منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في يناير، عن شأن داخلي ولكنه كان يقصد الصين في هذه النقطة المهمة وهي رفع إمكانيات الولايات المتحدة في إنتاج الرقائق الإلكترونية واستغلالها في صناعات مختلفة، والتي تعد في حد ذاتها حربًا ومواجهة شبه مباشرة مع الصين التي تمنع أمريكا مدها بتلك الرقائق.

أمريكا تدرس أهمية مكافحة الصين وتهديداتها

وفي السياق نفسه، أكد نادل الغول، باحث وكاتب من شيكاغو، أن أجندة الأمن القومي الأمريكي التي طرحت في البيت الأبيض العام الماضي تحدثت على نحو خاص عن الصين وتهديداتها وأهمية مكافحتها أيضًا.

وافترض الغول، خلال مداخلة عبر تطبيق سكاي على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم: "عندما قال بايدن في خطابه إن سلسلة الإمدادات يجب أن تبدأ من الولايات المتحدة وليس من الصين أو الشرق الصيني، الرقائق الإلكترونية أمر مهم على الرغم من أن بكين ليست المنتج الأساسي لتلك الرقائق ولكن تايوان، وإنما بسبب التهديد الصيني لتايوان، وأن الصين تخطط للهجوم على تايوان في 2027 المقبل".

على واشنطن التفكير بشكل استراتيجي تجاه الجانب الصيني

وتابع: "الولايات المتحدة إن كانت تريد التفكير في الأمر استراتيجيًا فيما يخص الصين وسلسلة الإمدادات والتهديد الذي تشكله على أمريكا، كان يجب أن تكون تلك الخطوة من زمن طويل، فيما تسيطر الصين على 97% من المواد الأساسية التي تستخدم في المضادات الحيوية التي تصل للولايات المتحدة، وبالتالي استراتيجيًا على واشنطن أن تواجه الصين".

وقد صرح الرئيس بايدن، فجر اليوم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على أن تبدأ سلسلة الإمدادات في أمريكا، معلنًا عن مضاعفة عدد الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.

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