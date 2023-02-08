الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-2-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة، المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

كما سنكون على موعد مع مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

 

من جهة آخرى، يبحث محبي النجم الأرجنتيي ليونيل ميسي عن مواعيد مباريات الدوري الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان على وجه الخصوص، فالبطل الباريسي سيخوض مواجهة هامة أمام مارسيليا، في حين يتواجه ليون وليل في نفس اليوم ضمن مباريات الدور الـ16 من كأس فرنسا.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-2-2023 والقنوات الناقلة

 

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية 

الأهلي ضد ريال مدريد ، تنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد:

  • السعودية الرياضية SSC
  • المغربية الارضية
  • TimeSports الأرضية

مواجهة القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

غيابات ريال مدريد أمام الأهلي بنصف نهائي كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي – مباراة مؤجلة من الجولة 8

مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة  beIN Sports 1 HD Premium.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي الجولة الـ20

الأخدود – الرياض 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية.

العروبة – القادسية 15:00 مصر، 16:00 السعودية السعودية الرياضية.

أحد – الجبلين 15:10 مصر، 16:10 السعودية السعودية الرياضية.

 

مواعيد مباريات كأس فرنسا – دور الـ16

  • ليون – ليل 19:15 مصر، 20:15 السعودية beIN Sports HD 2.
  • مارسيليا – باريس سان جيرمان 22:10 مصر، 23:10 السعودية beIN Sports HD 2.
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