مواجهة القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، من الأحداث الرياضية الهامة لدى جمهور الكرة في مصر، وحتى في العالم فالبطولة هي الأهم في منافسات الأندية، والتي تلقى اهتماما كبيرا من قبل الجمهور العالمي وتعتبر هذه المباراة ذات طابع خاص لأنها المباراة الرسمية الأولى التي تجمع بين نادي القرن في الأفريقي ونظيره نادي القرن الأوروبي وفي نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وهو ما يعكس النتائج المرتفعة لدى محركات البحث خلال الساعات الماضية، وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية غدا الأربعاء الثامن من شهر فبراير الجاري من استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة له في تاريخه، والثالثة على التوالي للمرة الأولى، وكان أفضل إنجاز حققه المارد الأحمر في هذه البطولة هو المركز الثالث، "برونزية كأس العالم للأندية" ثلاث مرات في عام 2006 وفي عام 2020 وفي عام 2021.

ويتطلع المارد الأحمر إلى كسر رقمه السابق والصعود لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية خاصة وأن هذه المباراة مهمة للغاية للاعبي وجمهور النادي الأهلي وأحلام تعانق السماء.

القناة الناقلة ل مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وحقق فريق ريال مدريد الاسباني الرقم القياسي للفوز ببطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب استطاع أن يحققهم في عام 2014 وعام 2016 وعام 2017 وعام 2018 و مباراته غدا أمام النادي الأهلي في نصف النهائي هي المباراة الأولى في النسخة الحالية 2023 ويطمح بأن يبتعد بعيدا عن منافسه التقليدي برشلونة صاحب الثلاث القاب ليحقق بذلك اللقب الخامس له في تاريخه في حال الفوز بهذه البطولة.