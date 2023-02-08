الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة يابانية ترفض دعوى تعويض لأبناء الناجين من القنبلة الذرية في هيروشيما

هيروشيما
هيروشيما

رفضت محكمة يابانية دعوى تعويض أقامها أبناء بعض الناجين من القنبلة الذرية في هيروشيما، الذين يسعون للحصول على دعم مالي من الحكومة المركزية اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أنه في الدعوى المقامة أمام محكمة مقاطعة هيروشيما عام 2017، سعى المدعون البالغ عددهم 28 للحصول على تعويضات قدرها 100 ألف ين (760 دولارا أمريكيا)، زاعمين أن الدولة انتهكت الدستور من خلال عدم تقديم المساعدة لهم على الرغم من أن الأضرار الصحية الناجمة عن الآثار الجينية للإشعاع لا يمكن إنكارها.

وفي رفض الدعوى، ذكرت المحكمة أن عدم وجود أحكام قانونية للدعم، مثل تلك الخاصة بوالديهم، لا يمثل معاملة غير عادلة وتمييزية، وبالتالي ليس من غير الدستوري بالنسبة لهم عدم تلقي المساعدة.

وقالت محكمة هيروشيما في الحكم إن قانون المساعدة ينطبق على الأشخاص "الذين ربما تعرضوا مباشرة للإشعاع من القصف"، وأضافت أنه بينما يشارك أبناء الناجين والديهم فرصة تطور المشكلات الصحية، فإن وجود الآراء العلمية ودقتها "يختلفان بشكل كبير".

ونتيجة لذلك، قررت المحكمة أن هناك فرقا بين الناجين من القنبلة الذرية وأبنائهم، وبالتالي فإن عدم وجود إجراءات قانونية لدعم الأبناء لا يمثل انتهاكا للدستور.

وجاء الحكم بعد أن رفضت محكمة ناجازاكي الجزئية في ديسمبر الماضي دعوى مماثلة أقامتها مجموعة من أبناء ناجين من القنبلة الذرية في مدينة ناجازاكي اليابانية.
 

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