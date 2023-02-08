الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ جولوجيا: تركيا هى الأعلى فى حدوث الزلازل على مستوى العالم

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق، إن الزلازل تنشأ نتيجة حركات طبيعية تحدث داخل الأرض ويطلق عليها الصفائح أو اللوائح وهي في حركة طبيعية من ملايين السنين، وبسبب حركتها ينتج عنها طاقة على سطح الأرض تحدث الزلازل.

 

وأضاف “جابر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الأرض تستمر في التحرك حتى تعود لمنطقة الاستقرار ولذلك عندما يحدث زلزال يتبعه مجموعة من التوابع تكون أقل حدة، مؤكدًا أن تركيا منطقة معرضة للزلازل المستمرة وهي الأعلى في حدوث الزلازل على مستوى العالم.

 

تركيا شهدت الكثير من الزلازل خلال الأربع سنوات الأخيرة

وأشار إلى أنه خلال 4 سنوات شهدت تركيا أكثر من زلزال كبير وهي معرضة بشكل دائم لحدوث الزلازل، مؤكدًا أن مئات الزلازل تحدث بشكل يومي ولكن لا نشعر بها ولكن بسبب قوة الزلزال بتركيا وسوريا أدت لحدوث هذه المشاكل.

 

وأكد أن مصر بعيدة تمامًا عن حزام الزلازل ونشعر ببعضها لأنها تحدث في مناطق مجاورة، موضحًا أن مصر لن تدخل منطقة الزلازل في الفترة العمرية القادمة.

أستاذ الجيولوجيا تركيا الزلازل الأعلى مستوى العالم منطقة الاستقرار حزام الزلازل

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