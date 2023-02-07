جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 12 يومًا من التنوير والتثقيف والتواصل الجماهيرى

إقبال لافت شهده جناح الأزهر الشريف خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «54»، حيث حرص جناح الأزهر على تقديم عشرات الإصدارات الجديدة، هذا العام، كان من أبرزها "ابن رشد: منهجه وعقيدته"، و"أساس التحسين والتقبيح لدى الإسلاميين ومقارنته بمذهب كانت" و"موقف السعد التفتازاني من المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية"، و "الدرة الكلامية في أصول الدين الإسلامي"، وغيرها.

وأفاد بيان للأزهر الشريف اليوم حول مشاركة بالمعرض بأنه انطلاقًا من رسالة الأزهر التاريخية التي يضطلع بها في رفع مستوى الوعي والفكر، نظم جناح الأزهر ندوة يومية لكبار علماء الأزهر والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والفكر ناقشوا خلالها عددا من القضايا الدينية والمجتمعية، ودارت موضوعاتها حول الحقائق والشبهات المثارة حول السنة النبوية، ودور مواقع التواصل الاجتماعي والفن في تعزيز القيم الأخلاقية وكيفية التعامل والاستفادة منهما وتجنب مخاطرهما.

كما قدم جناح الأزهر عرضًا يوميًّا لكتاب من أبرز إصدارات قطاعات الأزهر الشريف، وهو لقاء تثقيفي يقدمه جناح الأزهر لجمهوره، تناول محطات الكتاب ومؤلفه وقصته وتاريخه، وكان أبرز هذه الكتب: "مراجعات في الفكر والثقافة"، "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد "وثيقة الأخوة الإنسانية"، "الأزهر في ماضيه ‏وحاضره"، "أزمة العالم الحديث"، "من سنا العشق ‏الإلهي"، "سلسلة التحفة ‏الأزهرية"، "الانحراف في فهم ‏السنة عند ‏الجماعات ‏المتشددة"، " الثقافة الإسلامية"، "موسوعة هيئة كبار ‏العلماء في سير ‏أعلامها القدامى"، "جهود الدكتور ‏سليمان دنيا في علم ‏الكلام والفلسفة". ‏

وحرص المركز الإعلامي للأزهر الشريف على نقل هذه الندوات الفكرية والثقافية في بث مباشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قدم باحثو المركز الإعلامي العديد من التقارير التي تستعرض أبرز محتويات الكتب الجديدة، ونشرها إعلاميا وعلى الصفحات الرسمية للأزهر الشريف.

في الوقت ذاته؛ قدم جناح الأزهر العديد من النشاطات والمبادرات الجديدة، التي قدمها لأول مرة، أبرزها: ورش ترميم المخطوطات، وركن التعريف بسفراء الأزهر الذين تقلدوا مناصب قيادية في بلادهم، تحت اسم "لآلئ الأزهر"، ووحدة الدعم النفسي، وورش تعليم الكاركاتير، وورش التدريب على طريقة برايل لذوي القدرات الخاصة من المكفوفين.

وجذبت المسابقة اليومية بعنوان "اختر هديتك"، رواد المعرض ورسمت البهجة على وجوه الزوار، وذلك عبر شاشة عرض تفاعلية، بهدف التوعية والتثقيف وإدخال السرور على رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب، وتشجيعهم على البحث والإجابة على مجموعة من الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

وعرض جناح الأزهر، من خلال الشاشات التفاعلية الكبيرة الموجودة وسط الجناح، العديد من الفيديوهات عن جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في مساعي السلام والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى وفي مقدمتهم إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، كذلك فيديوهات "حملة القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية".

وانطلاقًا من أن الأطفال هم بناة الغد؛ قدم جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب خطة تعليمية ترفيهية توعوية متكاملة، ليرسم البهجة على وجوه الأطفال زائري الجناح، من خلال برنامج ثقافي فني شامل قدم فيه العديد من الأنشطة الثقافية والفقرات الفنية والعروض الخاصة بطلاب المعاهد الأزهرية والطلاب الوافدين ومركز الابتكار والإبداع بالأزهر، وذلك بهدف تنمية المواهب والقدرات وتعزيز الابتكار والإبداع، فتواصل الجناح مع الطفل بمعرض الكتاب بإصدارات بـ ٣ لغات؛ تُسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة، فضلًا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، كان من أبرزها: مجلة نور باللغة العربية، مجلة نور باللغة الإنجليزية، مجلة نور باللغة الفرنسية.

وكعادته كل عام، اصطف المئات من جمهور المعرض أمام ركن الخط العربي بجناح الأزهر لكتابة أسمائهم بالخطوط العربية المختلفة مثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، فرسم الابتسامة على وجوه المئات يوميًا.

وتصدر 20 كتابًا مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب، بأقلام عدد من كبار العلماء، كالشعراوي والغزالي والرازي والجويني والخراشي ويحيى هاشم حسن فرغل وأبوشهبة وغيرهم، من أبرزهم: "هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد" لحجة الإسلام الغزالي، بقلم الدكتور عبد الفضيل القوصي، كتاب "تأسيس التقديس للإمام الرازي، "الأدلة المادية على وجود الله"، لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، "الأنوار القُدْسِيَّة في الفوائدِ الخَرْشِيَّة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ السَّنُوسِيَّة"، لأبي عبدالله محمد الخراشي شيخ الجامع الأزهر، "في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم"، للدكتور يحيى فرغل، "طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام"، بقلم د. محمد عمارة، "شبهات حول صحيح الإمام البخاري والرد عليها"، بقلم د. أحمد درويش، "شبهات ول ديورانت حول الإسلام في كتابه (قصة الحضارة)"، بقلم الدكتور محمد العاصي، "في مواجهة خطاب التشدد"، بقلم الدكتور إبراهيم الهدهد، "نشأة الأراء والمذاهب والفرق الكلامية"، للدكتور يحيى فرغلي، "ملخص السيرة النبوية"، بقلم الشيخ محمد هارون.

كما تصدرت 3 إصدارات مبيعات ركن الطفل، وهي كتاب (رحمه للعالمين) صلى الله عليه وسلم، وكتاب "الأنبياء"، ومجلة "نور" باللغة العربية، فيما تصدر كتاب "مائة سؤال عن الإسلام" لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، الكتب المترجمة والأكثر مبيعا، وخاصة باللغة الإندونسيية، حيث كان طلاب إندونيسيا الأكثر إقبالا من الطلاب الوافدين، فيما تصدرت ٣ إصدارات من مؤلفات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، مبيعات جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي: "من دفاتري القديمة"، "مقومات الإسلام"، "نظرات في فكر الإمام الأشعري".

واحتفى جناح الأزهر الشريف بالفيلسوف والمفكر الإسلامي سليمان دنيا، أحد كبار علماء الأزهر في القرن العشرين؛ ليكون «شخصية الجناح» هذا العام، الذي ذاعت شهرته في مجال التحقيق أكثر من شهرته في مجال التأليف؛ فمن أشهر تحقيقاته: تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد، والإشارات والتنبيهات لابن سينا، ومن مؤلفاته: الحقيقة في نظر الغزالي، التفكير الفلسفي الإسلامي بين الشيعة وأهل السنة، مراجعات في الفكر والثقافة.

كما احتفى جناح الأزهر بالطلاب الوافدين وخصص يوما لعرض مواهبهم وأعمالهم الفنية واختراعاتهم، تقديرا لهم ورعاية لمواهبهم وتنميتها، كما قدموا مواهبهم من خلال بانوراما الأزهر، فضلا عن الأناشيد الدينية والابتهالات وفقرات الشعر وتلاوة للقرآن، وسط استحسان زوار جناح الأزهر، كما عقدت ورش عمل للطلاب الوافدين لتدريبهم على ترميم المخطوطات بطرق سهلة وبسيطة، إضافة إلى ورش فنية لتعليمهم كيفية تدوير مخلفات البيئة وتحويلها إلى مواد يمكن استخدامها مرة أخرى، ضمن مبادرة المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى ورش في الدعم النفسي.

ولأول مرة، قدم جناح الأزهر ورشًا لذوي القدرات الخاصة من المكفوفين لتدريبهم على طريقة برايل، شارك فيها قطاع مطابع الأزهر بمبادرة تحت اسم "أنا أقرأ.. أنا أرى".

وجذبت أعمال الورش الفنية لترميم المخطوطات والوثائق والكتب التاريخية في الجناح رواد المعرض؛ حيث قام الباحثون من مكتبة الأزهر بأعمال الترميم بأدوات وأجهزة مخصصة، حيث تهدف أعمال الترميم إلى محاولة إعادة المخطوطة أو الكتاب إلى صورتها الأصيلة والحفاظ عليها من التلف أو الأعراض التي تؤثر على جودتها.

وانطلاقا من أن مخطوطات الأزهر كنوز تاريخية وتراثية في المعارف والعلوم، عرض ركن مكتبة الأزهر بالجناح العديد من الوثائق والمخطوطات التي جاوز عمرها الألف عام، لتعريف الأجيال القادمة بأهميتها ورصيدها المعرفي الذي يبقى أبد الدهر.

واستقبل ركن الفتوى بجناح الأزهر، آلاف التساؤلات والفتاوى طيلة أيام المعرض، واستمع المفتون والمفتيات لكافة تساؤلات رواد معرض الكتاب، وقدموا لهم الإجابات الشافية والنصائح والآراء الفقهية حول قضايا الميراث والأسرة والخلافات الزوجية ومعالجة حالات الفهم المغلوط للدين، والكثير من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات مثل الشذوذ والتحول الجنسي، وتساؤلات خاصة بأحكام الحجاب والإيجار القديم، وأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالتجارة والربح ومحاربة الاحتكار، وحدود طاعة الوالدين، وحرص القائمين على ركن الفتوى على تقديم النصح والمشورة وتعزيز ثقافة الحياة وضبط التعاملات الإنسانية، والعيش في أمان وسلام بين بني الإنسان.