الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صفقة اندماج بين أكبر مؤسستين لإنتاج الذهب بـ17 مليار دولار

تعدين الذهب
تعدين الذهب

تجرى أكبر مؤسستين لتعدين الذهب في العالم مفاوضات للاندماج فيما سيكون أكبر صفقة اندماج لمؤسستين عملاقتين في التاريخ.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن مؤسسة "نيومونت" الامريكية التي تعد أكبر منتج للذهب عالميا تتفاوض حاليا مع مؤسسة "نيوايرست" الاسترالية للاستحواذ على جميع أسهمها البالغة قيمتها 24 مليار دولار أسترالي (17 مليار دولار أمريكي).

كانت صفقة الاندماج الأكبر في تاريخ صناعة تعدين الذهب قد تمت في العام 2018 باندماج مؤسسة "باريك جولد" الأمريكية التي تعد ثاني أكبر منتج للذهب في العالم مع مؤسسة "رانجولد" الكندية في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بنحو 6 مليارات دولار أمريكي.

إنتاج الذهب الذهب عالميا صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية صحيفة فاينانشيال تايمز صناعة تعدين الذهب دولار أمريكي

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