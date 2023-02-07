صفقة اندماج بين أكبر مؤسستين لإنتاج الذهب بـ17 مليار دولار

تجرى أكبر مؤسستين لتعدين الذهب في العالم مفاوضات للاندماج فيما سيكون أكبر صفقة اندماج لمؤسستين عملاقتين في التاريخ.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن مؤسسة "نيومونت" الامريكية التي تعد أكبر منتج للذهب عالميا تتفاوض حاليا مع مؤسسة "نيوايرست" الاسترالية للاستحواذ على جميع أسهمها البالغة قيمتها 24 مليار دولار أسترالي (17 مليار دولار أمريكي).

كانت صفقة الاندماج الأكبر في تاريخ صناعة تعدين الذهب قد تمت في العام 2018 باندماج مؤسسة "باريك جولد" الأمريكية التي تعد ثاني أكبر منتج للذهب في العالم مع مؤسسة "رانجولد" الكندية في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بنحو 6 مليارات دولار أمريكي.