الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متاح الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم في جميع المحافظات

الإعدادية الأزهرية
الإعدادية الأزهرية

مع ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي أزهر حرص قطاع عريض من المواطنين معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم في جميع المحافظات عبر جوجل؛ للاطمئنان على مستقبل أبنائهم وللتعرف على مستواهم التعليمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم في جميع المحافظات

وتعرض "الدستور" لجميع طلاب وأولياء الأمور جميع الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، بالاسم ورقم الجلوس في كافة المحافظات، كما سنقدم لكم موعد ظهور النتيجة.
وانتهى طلبة الشهادة الإعدادية الأزهرية، من الأداء لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في العام الدراسي الحالي لعام 2022/2023، في يوم السبت الموافق يوم 21 يناير الماضي 2023.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2022/2023

وأعرب جميع الطلاب عن سعادتهم من مستويات الامتحانات، وقد أوضحت الإدارة المركزية بالامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية، أن يكون سير الامتحانات تم ويكون بصورة ناجحة في جميع المحافظات بدون وجود أي نوع من أي شكوى، من قبل المعلمين أو من قبل الطلاب، على أن يتم اعتمادها في الأسبوع الأول بشهر فبراير الحالي، وفقا لما أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم، بصفته رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المفترض أن سوف تظهر النتيجة عقب الاعتماد الرسمي من خلال الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وعمليات المراجعة ورصد الدرجات، في الأسبوع القادم.

ويؤخذ بالاعتبار أن تكون نتائج الشهادات الأزهرية سواء كانت الابتدائية أو كانت الإعدادية، ستظهر في جميع المحافظات في آن واحد، وترفع جميع النتائج بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية للقيام بالاستعلام عنها من خلال رقم جلوس الطالب.

ويقدم لكم الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 من خلال الاسم ورقم الجلوس، بالسطور التالية.

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس

محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.26%

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023
 

  • ادخل على رابط "بوابة الأزهر الإلكترونية "من هنا".
  • اختار جميع خدمات الأزهر الشريف.
  • صم اختر نتائج الشهادات الأزهرية.
  • ثم قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.
  • وقم بادخال  اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به وجميع البيانات المطلوبة.
  • ثم اضغط على عرض النتيجة.
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وائل لطفي

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