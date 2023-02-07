الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع «الفرنسية للتنمية» تمويل مشروعات الاتحاد الأوروبي

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام محافظة الإسكندرية مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل دراسة المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها من المنحة الخاصة بالوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

ورحب المحافظ بالمشاركين في الاجتماع من أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الوكالة والاتحاد الأوروبي في زيادة الاستثمارات والمشروعات على أرض الإسكندرية.

IMG-20230207-WA0061

وأكد أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة المعلومات والتسهيلات عن المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، وإزالة كافة المعوقات من أجل إقامة المشروعات في المدينة، وخدمة المواطن السكندري.

وقال الشريف إن مدينة الثغر التي يزيد سكانها عن 5.5 مليون نسمة بالإضافة إلى الوافدين والزائرين بها من المناطق خارج الحيز العمراني تحتاج إلى العديد من المشروعات، والتي تتفق مع منهج الوكالة الفرنسية وهو المنهج المتكامل للتنمية العمرانية؛ مشيرًا الي أن العديد من المناطق تحتاج إلى تطوير البنية التحتية كتطوير مشروعات مياة الشرب عن طريق عمل إحلال وتجديد شبكة المياة لرفع كفاءتها نظرا لضعف المياة داخل المنازل بهذه المناطق ، كما تحتاج إلى إنشاء  شبكة للصرف الصحي، وإنشاء شبكة طرق نظرًا لتدني وضع شبكة الطرق الحاليه، ومشروعات تتعلق بالصحة والتعليم.

IMG-20230207-WA0059

وعرض «الشريف» بعض المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها عن طريق الوكالة الفرنسية، حيث عرض مشروع تطوير 14 عزبة وتابع، وطالب بعثة الاتحاد الأوروبي لزيارة هذه المناطق بأنفسهم للوقوف على مدى احتياج تلك المناطق للتطوير؛ مشيرًا إلى أن زياراتهم الميدانية سوف تمكنهم من التعرف على احتياجات الناس الحقيقية لمثل هذه المشروعات.

وأوضح رئيس بعثة الوكالة الفرنسية أن البعثة معنية بالتنمية الحضارية وتطوير العشوائيات بالتعاون مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ويقومون بدراسة عدد من المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات في عدد من المحافظات المصرية ومنها الإسكندرية، معربًا عن سعادته بتعاون محافظ الإسكندرية وتقديم كافة التسهيلات لزيارة المناطق المزمع إقامة مشروعات تطوير فيها، كما عبر عن سعادته باهتمام المحافظ بتلك المناطق ووصفه بأن احتياجات المواطن السكندري هي احتياجات المحافظ شخصيًا.

IMG-20230207-WA0062

وحول تخوف بعثة الوكالة الفرنسية من الزحف العمراني في المناطق الحضرية التي يتم دراسة تطويرها؛ أكد اللواء محمد الشريف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتمة بعدم البناء على الأراضي الزراعية، وخلال الأعوام الماضية أصبحت هناك قوانين وعقوبات رادعة للبناء على هذه الأراضي، مؤكدًا أنه يتم إزالة أي بناء ومنع أي زحف عمراني.

IMG-20230207-WA0058

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد درويش ممثل جهاز تنمية المشروعات، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية ممثلي الوكالة الفرنسية الاتحاد الأوربي تطوير العشوائيات إقامة المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

للأرامل.. طرق إثبات الإقامة ببطاقة الرقم القومي

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟