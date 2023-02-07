محافظ الإسكندرية يبحث مع «الفرنسية للتنمية» تمويل مشروعات الاتحاد الأوروبي

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام محافظة الإسكندرية مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك من أجل دراسة المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها من المنحة الخاصة بالوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

ورحب المحافظ بالمشاركين في الاجتماع من أعضاء الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الوكالة والاتحاد الأوروبي في زيادة الاستثمارات والمشروعات على أرض الإسكندرية.

وأكد أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة المعلومات والتسهيلات عن المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات، وإزالة كافة المعوقات من أجل إقامة المشروعات في المدينة، وخدمة المواطن السكندري.

وقال الشريف إن مدينة الثغر التي يزيد سكانها عن 5.5 مليون نسمة بالإضافة إلى الوافدين والزائرين بها من المناطق خارج الحيز العمراني تحتاج إلى العديد من المشروعات، والتي تتفق مع منهج الوكالة الفرنسية وهو المنهج المتكامل للتنمية العمرانية؛ مشيرًا الي أن العديد من المناطق تحتاج إلى تطوير البنية التحتية كتطوير مشروعات مياة الشرب عن طريق عمل إحلال وتجديد شبكة المياة لرفع كفاءتها نظرا لضعف المياة داخل المنازل بهذه المناطق ، كما تحتاج إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي، وإنشاء شبكة طرق نظرًا لتدني وضع شبكة الطرق الحاليه، ومشروعات تتعلق بالصحة والتعليم.

وعرض «الشريف» بعض المشروعات التي يمكن أن يتم تمويلها عن طريق الوكالة الفرنسية، حيث عرض مشروع تطوير 14 عزبة وتابع، وطالب بعثة الاتحاد الأوروبي لزيارة هذه المناطق بأنفسهم للوقوف على مدى احتياج تلك المناطق للتطوير؛ مشيرًا إلى أن زياراتهم الميدانية سوف تمكنهم من التعرف على احتياجات الناس الحقيقية لمثل هذه المشروعات.

وأوضح رئيس بعثة الوكالة الفرنسية أن البعثة معنية بالتنمية الحضارية وتطوير العشوائيات بالتعاون مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، ويقومون بدراسة عدد من المشروعات التي تتعلق بالتنمية الحضرية وتطوير العشوائيات في عدد من المحافظات المصرية ومنها الإسكندرية، معربًا عن سعادته بتعاون محافظ الإسكندرية وتقديم كافة التسهيلات لزيارة المناطق المزمع إقامة مشروعات تطوير فيها، كما عبر عن سعادته باهتمام المحافظ بتلك المناطق ووصفه بأن احتياجات المواطن السكندري هي احتياجات المحافظ شخصيًا.

وحول تخوف بعثة الوكالة الفرنسية من الزحف العمراني في المناطق الحضرية التي يتم دراسة تطويرها؛ أكد اللواء محمد الشريف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتمة بعدم البناء على الأراضي الزراعية، وخلال الأعوام الماضية أصبحت هناك قوانين وعقوبات رادعة للبناء على هذه الأراضي، مؤكدًا أنه يتم إزالة أي بناء ومنع أي زحف عمراني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور وليد درويش ممثل جهاز تنمية المشروعات، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظة.