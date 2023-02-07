تستعد المديريات التعليمية خلال هذه الأيام للفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم 11 فبراير الجارى، فقد تبدأ بعض المدارس يوم السبت المقبل وأخرى تبدأ الأحد المقبل وفقًا لكل محافظة.

موعد بداية الترم الثاني 2023 فى المدارس

وفقا للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سيتم عقدها بداية من يوم السبت الموافق 2 من شهر مايو المقبل 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت الموافق 27 من شهر مايو المقبل.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تعليماته للمديريات عن الفصل الدراسي الثاني ضرورة تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، وتنمية مهارات مديري المدارس، في إطار التنمية المهنية المستدامة.

وعن الأنشطة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، فقد قال الدكتور رضا حجازى إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من خطة الأنشطة، وتبدأ المرحلة الثالثة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لنسبة 25% بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

ولم تغفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن صيانات المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، فقد وجه حجازى جميع المديريات التعليمية بمخاطبة الإدارات التعليمية ثم مخاطبة المدارس من أجل الانتهاء من كافة الصيانات الخاصة بالمدارس قبل بدء الفصل الدراسي الثاني والإبلاغ عن أى مشكلة تواجه الصيانة فى المدارس حتى يتم حلها على الفور قبل بداية الترم الثاني 2023 ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية.