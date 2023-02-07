الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس كرواتيا وحرمه يزوران معبدى أبو سمبل بأسوان (صور)

زيارة رئيس كرواتيا
زيارة رئيس كرواتيا

زار زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة، وحرمه سانيا ميلانوفيتش، معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبو سمبل السياحية. 

جاء ذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وعقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن زيارته لمصر. 

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ضيف مصر العزيز لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقى، ولأكبر المعابد الصخرية فى العالم، والتى تشهد ظاهرة تعامد الشمس الفريدة من نوعها منذ 33 قرناً ، وتتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة مما يجسد التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن أسوان مستعدة دائماً لإستقبال حركة السياحة الكرواتية، وأيضاً من مختلف الجنسيات للإستمتاع بالمقومات السياحية والتنوع الفريد من أنماط سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الدافئ. 

وعقب استماعه لشرح مفصل عن تاريخ ومكونات معبدى أبو سمبل من الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، كما قام نيابة عن محافظ أسوان كل من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً سيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، بتقديم درع المحافظة للرئيس الكرواتى، وهدايا تذكارية للسيدة حرمه تعبر عن التراث الأسوانى والفرعونى الأصيل. 

زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا
ابو سمبل أسوان السياحة الثقافية العلاقات التاريخية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة وحرمه معبدى أبوسمبل

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