قرار جمهورى بتعيين الدكتور أحمد المنشاوى رئيسا لجامعة أسيوط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر، جراحة قلب الأطفال بكلية الطب رئيساً لجامعة أسيوط حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

وبموجب هذا القرار يكون الدكتور أحمد المنشاوى هو الرئيس السادس عشر فى تاريخ جامعة أسيوط وذلك خلفاً للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة السابق والذى انتهت فترة رئاسته للجامعة فى يوليو الماضى 2022 ببلوغ سيادته السن القانونية للمعاش، حيث كان يشغل الدكتور أحمد المنشاوى منصب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 29/12/2018 وحتى 29/12 /2022 وهى المدة التى تضمنت كذلك تولى سيادته القيام بعمل رئيس الجامعة فى الفترة من 4 أغسطس 2022 وحتى نهاية ديسمبر الماضى .

الدكتور أحمد المنشاوى

ويعد الدكتور أحمد المنشاوى أحد أساتذة الطب البارزين فى مجال جراحة القلب وأحد مؤسسى تخصص جراحة قلب الأطفال فى مصر حيث بدأ حياته العملية بتخرجه من كلية الطب بجامعة أسيوط عام 1988 بتقدير "جيد جداً مع مرتبة الشرف ، ثم ماجستير فى الجراحة العامة بتقدير إمتياز فى يناير 1993 ، وأعقبها حصوله على الدكتوراه فى جراحة القلب فى يونيو 1997 ، كما تدرج سيادته فى السلك الأكاديمى بكلية الطب جامعة أسيوط حتى وصل إلى منصبه كأستاذ للقلب والصدر فى فبراير 2008 ، ومنذ مارس 2009 وحتى الآن يشغل الدكتور أحمد المنشاوى منصبه كرئيس لوحدة جراحة القلب والصدر ، كما ترأس قسم جراحة القلب والصدر من أكتوبر 2010 إلى نوفمبر 2017 ، كما تولى منصبه كنائباً لمدير مستشفى الأطفال الجامعى لأقسام الجراحة ، أما فى الفترة من مارس 2014 ولمدة 3 سنوات فشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى القلب وجراحاته حيث كان لسيادته دوراً بارزاً فى تأسيسها ومتابعة أعمال تجهيزها على ذلك النحو المتميز ووفق أأحدث النظم الطبية.

أما على مستوى المناصب القيادية فتقلد الدكتور أحمد المنشاوى عدداً من المناصب الهامة تضمنت تولى سيادته من نوفمبر 2017 إلى ديسمبر 2018 منصبه كعميد لكلية الطب ورئيساً لمجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومن نوفمبر 2020 قام سيادته بالإشراف على كلية الفنون الجميلة ولمدة عاميين.

كما حظى رئيس جامعة أسيوط الجديد بكثير من التكريمات والجوائز منها جائزة ميدالية (رونالد إدوارد) لأفضل بحث في مجال جراحة القلب النابض فى عام ٢٠٠٢ أثناء انعقاد المؤتمر الدولي السنوي لجمعية جراحة القلب والصدر ببريطانيا وإيرلندا، وتكريم النقابة العامة للأطباء في يوم الطبيب والحصول على تكريم فريق جراحة القلب فى مارس 2022، وكذلك تكريم النقابة العامة للأطباء في يوم الطبيب والحصول على لقب الطبيب المثالي للأعوام٢٠٢٠، كما قضى سيادته عدد من البعثات والزيارات العلمية الخارجية لعدد من الدول منها بعثة تدريبية بجامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة لمدة عامين وعمله كاستشاري ورئيس وحدة جراحة القلب للأطفال بمستشفى النور التخصصي- بمكة المكرمة – المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات.

كما يحظى سيادته بعضوية العديد من اللجان العليمة الخاصة بترقيات السادة الأساتذة والأساتذة المساعدين والجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة فى مجال جراحة القلب وجراحة فلب الأطفال.