ضبط سائق «ميني باص» تسبب في إصابة 5 بعين شمس

أُصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة عين شمس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة عين شمس، وتبين من خلال الفحص، سير أتوبيس مينى باص أعلى الطريق بمنطقة الجراج اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما تسبب في انقلابه، وسقوطه بالطريق مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص ونقلوا إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تم التحفظ على السائق للتحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.