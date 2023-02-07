بحضور المبعوث الأممي.. بدء اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية «5+5» بالقاهرة

بدأت اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية 5+5 بالقاهرة، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، وممثلين عن السودان وتشاد والنيجر، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، وذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

وأكد عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن اللجنة العسكرية المشتركة حققت تطورًا إيجابيًا، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى السودان وتشاد والنيجر لاستكمال خروج المرتزقة من ليبيا، ولتحقيق التنسيق السريع بينهما.

وأضاف المبعوث الأممي إلى ليبيا، أننا نعمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تتصل اتصالا وثيقا بالتطور السياسي.

وتابع عقدت لقاء مثمرًا مع السفراء في السودان وتشاد والنيجر، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية في ليبيا.