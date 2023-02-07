مصادرة 27 سلاحا ناريا فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية ، بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري، "عبارة عن 10 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 8 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 20 متهم لـ 8 منهم معلومات جنائية".

وضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين، "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ 360 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.