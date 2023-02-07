الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 27 سلاحا ناريا فى حملات أمنية بأسيوط

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية ، بمديرية أمن أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري، "عبارة عن 10 بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 3 طبنجات، 8 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 20 متهم لـ 8 منهم معلومات جنائية".

وضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين، "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ 360 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

مديرية امن أسيوط حملة أمنية قطاع الأمن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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