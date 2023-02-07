ضبط مخدرات بـ700 ألف جنيه فى حملات بالقاهرة

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، هاتف محمول حال استقلاله سيارة ملكه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 700 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.