الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بـ700 ألف جنيه فى حملات بالقاهرة

جريدة الدستور

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط 10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، هاتف محمول حال استقلاله سيارة ملكه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 700 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات الحشيش القاهرة وزارة الداخلية قسم شرطة المرج النيابة

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