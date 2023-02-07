الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبدالوهاب خليل: وضع خطط استباقية لمواجهة الأزمات العالمية ضرورة

النائب عبدالوهاب
النائب عبدالوهاب خليل

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن وضع خطة استباقية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية أمر مهم للغاية، ويسهم في الحد من الآثار السلبية لتداعيات الأزمات التي تفرزها الصراعات العالمية، والتي برزت بقوة على مدار العامين الماضيين وكانت لها تبعاتها الكارثية على اقتصادات العالم ككل.

وأضاف «خليل»، في تصريحات له، أن الوضع العالمي بات أمرًا مجهولًا، وحدة الصراع في وتيرة متسارعة ونسق تصاعدي، وهذا ينبئ باستمرار الأزمة الاقتصادية، وهو ما يشكل خطورة كبيرة للغاية على دول العالم خاصة الدول الناشئة، ما يستدعي وجود خطة لوضع حلول واقعية لتلك الأزمة، مع اتخاذ خطوات استباقية للأزمات التي قد تحدث مستقبلًا.

وأشار إلى أن قوة الاقتصاد تمثل أهمية كبيرة لامتصاص الأزمات العالمية، وقد رأينا ذلك على مدار السنوات الأخيرة، حيث استطاعت الدول التي تملك اقتصادًا قويًا أن تصمد نوعًا ما أمام التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، ولذلك يجب على الحكومة أن تعمل في المقام الأول على زيادة وتقوية الاقتصاد الوطني حتى يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ولفت إلى أن العالم يعيش حاليًا حالة اقتصادية تسمى "اللايقين"، فالعالم أصبح حاليًا غير مدرك ما سيحدث مستقبلًا، ومتى تتوقف الصراعات العالمية حتى تخف حدة الأزمة الاقتصادية، فلا زالت الرؤية ضبابية حتى أمام الخبراء الاقتصاديين الذين عجزوا عن تفسير ما سيحدث مستقبلا.

الأزمات الاقتصادية العالمية الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الخبراء الاقتصاديين النائب عبد الوهاب خليل تقوية الاقتصاد خطط استباقية مواجهة الأزمات العالمية

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