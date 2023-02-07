الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«طاقة الشيوخ» تناقش اقتراح بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تواصل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود أبو سديره بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ.

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن مناهضة العنف والتمييز داخل بيئة العمل.

وتستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مكاتب لجان كلا من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزارعة والري، التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الطاقة والبيئة مجلس الشيوخ اقتراح برغبة النائب محمود أبو سديره الهيدروجين صناعة الهيدروجين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناهضة العنف والتمييز

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