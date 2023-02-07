تقرير أسترالى: طريقة تعامل القدماء المصريين مع موتاهم تكشف مدى حبهم للحياة

أشاد تقرير استرالي بالاكتشاف الأثري بسقارة بالعثور على مومياء ملفوفة برقائق الذهب، مؤكدا أن: طريقة تعامل القدماء المصريين مع موتاهم تكشف عن مدى حبهم للحياة والأمل الصادق في استمرار الوجود بعد الموت.

وقالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الأسترالية، إنه في يناير 2023، اكتشفت مجموعة من علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في المقابر في مقبرة سقارة القديمة، بالقرب من القاهرة، بقايا محنطة لرجل يُدعى حكاشيبس، عاش حوالي 2300 قبل الميلاد، ووجدت داخل تابوت من الحجر الجيري في عمود الدفن، الجسم وأغلفة محفوظة بشكل جيد بشكل غير عادي لهذه الفترة.

وأضافت الصحيفة، في القرن الخامس قبل الميلاد، وصف المؤرخ اليوناني هيرودوت من هاليكارناسوس الطريقة المتقنة التي يحفظ بها المصريون موتاهم، وتمت إزالة المخ من خلال فتحتي الأنف بخطاف، بينما تمت إزالة الأعضاء الداخلية من خلال جرح في البطن.

وثم يتم خياطة الجرح وشطف الجسم بالنبيذ والبهارات، وتُرك الجسم ليجف في محلول النطرون (مادة يتم حصادها من قيعان البحيرات الجافة واستخدامها لامتصاص الرطوبة) لمدة تصل إلى 70 يومًا، وبعد هذه الفترة ، تم لفه بعناية بضمادات من الكتان ووضعه أخيرًا داخل تابوت.

وبحلول الوقت الذي كتب فيه هيرودوت هذا ، كان المصريون يمارسون التحنيط لأكثر من ألفي عام ، مما أتقن هذه التقنية تدريجيًا من خلال التجريب.

تم الحفاظ على مومياوات ما قبل الأسرات في الألفية الرابعة قبل الميلاد جيدًا بواسطة رمال الصحراء الجافة - دون تدخل بشري - لدرجة أن وشومها لا تزال مرئية.

لماذا قام المصريون القدماء بتحنيط موتاهم؟

لاحظ المصريون منذ فترة طويلة أن الجثث المدفونة في القبور دون اتصال مباشر بالرمل الجاف تميل إلى التحلل وسعى إلى منع ذلك لأسباب دينية، وبدون جسد مادي يمكن أن يعود إليه ، كانوا يعتقدون أن جوهر الروح لا يمكن أن يشارك في عروض الطعام التي يتم إحضارها إلى المقبرة وبدلاً من ذلك تُركوا للتجول في عالم الأحياء كروح ضارة.

وتم تطوير تقنيات التحنيط من أجل الحفاظ على الجسم من أجل، حيث تضمنت الطرق الأولى ، التي ظهرت في موعد لا يتجاوز وقت توحيد الدولة حوالي 3100 قبل الميلاد ، لف الجسم بضمادات كتان مبللة بالراتنج. ومع ذلك ، عندما تُركت الأمعاء في مكانها ، يتحلل الجسم في النهاية.