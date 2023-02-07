فيفا: ليس لنا دخل فى أزمة قيد صفقات الزمالك

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن أحد المسؤولين في الجبلاية تواصل تليفونيًا مع مسؤول بالاتحاد الدولي لكرة القدم وشرح تفاصيل أزمة قيد صفقات الجديدة لنادى الزمالك لمعرفة مدي قانونية قرار اتحاد الكرة بمنعهم من القيد .

وواصل المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رد مسؤول فيفا على استفسار اتحاد الكرة جاء كالتالي: «فيفا ليس لنا دخل بهذه الأزمة ،وهو قرار يخص اتحاد الكرة فقط» .

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لبحث الأزمة، وإصدار القرار النهائي سواء بالاستمرار على قرار منع قيد لاعبى الزمالك أو التراجع عن هذا القرار وهو الاتجاه الاقرب أن يتم السماح بقيد ثلاثى الزمالك الجديد هم أحمد بلحاج و ناصر منسى و محمود شبانة، بشرط أن يقوم الزمالك بسداد مبلغ مالى لا يقل عن 10ملايبن قبل القيد .