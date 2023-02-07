«البعض يذهب إلى الموت مرتين».. أحدث إبداعات شريف حمد الله القصصية

سجل الكاتب والمستشار شريف حمد الله، حضوره في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأحدث إبداعاته القصصية التي صدرت بعنوان "البعض يذهب إلي الموت مرتين"، ضمن أبرز الأعمال الأدبية الجديدة لهذا العام.

المجموعة القصصية الجديدة تتكون من ١٣ قصة منفصلة، كل واحدة تحمل فكرة ورؤية مختلفة.

المجموعة صدرت عن دار إبهار، يقول شريف حمد الله عن مجموعته الجديدة: "تهدف القصص داخل المجموعة إلى إعادة اكتشاف الإنسان داخل الإنسان ، وكل قصة هي أكثر تعقيدًا مما تظن.

أعدكم بقراءة ممتعة مع كل قصة، وإثارة تشويقية وإعمال للعقل.. لن ينتهي بغلقك صفحات الكتاب.. ولكنه سيبدأ، القصص عني وعنك وعنه وعنها وعنكم وعنا جميعًا.. الجميع من حولي ومن حولكم أبطال لهذه القصص.. وهدفي أن تكون مرآة تعكس الواقع وتضيف إليه لمسة من الخيال".

يذكر أن شريف حمدالله، روائي وقصصي وقاضي بوزارة العدل، تخرج في كلية الحقوق بجامعة أسيوط عام 2003، صدرت مجموعته القصصية الأولى بعنوان «ورد وسكر »، وحصدت مجموعته الأولى إشادات واسعة ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة أي ريد الثقافية عام ٢٠٢٠.