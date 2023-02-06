اتحاد إذاعات دول التعاون الإسلامي يندد بجرائم الاحتلال في أريحا

أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا، وأسفرت عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، إضافة لفرض الحصار على المدينة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا في بيان له، مساء الإثنين، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مدينة أريحا

وخلال اليومين الماضيين، كان قد أصيب 6 فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، جنوب مدينة أريحا من بينهم ثلاث حالات حرجة، جاء ذلك عقب محاصرة الاحتلال لمنزل في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخلله اعتقال خمسة مواطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن وزارة الصحة، بإصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال في المخيم، فيما أعاقت قوات الاحتلال دخول الكوادر الطبية والصحية إلى أريحا، أثناء توجههم لعملهم في مستشفى أريحا الحكومي.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وحاصرت المنزل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها مواطنان اثنان بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومنعت مركبات الإسعاف من دخولها لنقل المصابين.

الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأبد، مضيفًا: "لن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات ودهس كرامة الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال".

وتابع في كلمة مشتركة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلها تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي، أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي هي نقطة الأساس للعودة للأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وفق المراجع الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.