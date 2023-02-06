الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد جمعة يقترب من انتهاء تصوير «سنو وايت»

محمد جمعة
محمد جمعة

اقترب محمد جمعة من الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “سنو وايت” الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد ممدوح.

وكشف “جمعة” للدستور عن مشاركته في العمل السينمائي، مشيرا إلى أنه فيلم جديد ومختلف عما قدمه من قبل، وهو من إخراج تغريد مصطفى، مؤكدا أنه لم يتبق له فيه سوى مشاهد قليلة، لافتًا إلى أنه لا يعلم موعد طرحه في السينمات بالتحديد، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن رأيه في حال السينما بالوقت الحالي، قال محمد جمعة إن السينما المصرية لها رونقها، ويعتبر صناعها من رواد الوطن العربي والعالم أجمع بالأعمال الفنية في السينما، لافتًا إلى أنه يرى أن السينما بدأت تستعيد رونقها بعد فترة ركود كبيرة من بعد أزمة جائحة كورونا.

أضاف:“نستطيع أن نعيد لها عافيتها من خلال الأعمال السينمائية القوية، وبالنسبة لفيروس كورونا فكان قد أثر على الصناعة في مختلف العالم وليس في مصر فقط، ورغم وجود المنصات الإلكترونية، إلا أن جمال وشعور التواجد بصالات السينما لمشاهدة الأفلام المفضلة لا تعوض، حتى وإن حاول الجميع عمل سينما خاصة في منازلهم بتوفر شاشة عرض كبيرة والمؤثرات الصوتية القوية والتجهيزات، إلا أن ستظل صالات السينما هي الأقوى بسبب تواجدك في مكان خاص لمشاهدة الأعمال السينمائية بجانب عدد كبير من الجمهور والتفاعل مع الأفلام والضحك خاصة أن الضحك والساسبنس معد، وكل هذه الأمور تخلق أجواء السينما أكثر من أنها دار عرض”.

المصرى المشاهد القوي الفنان محمد ممدوح الفنان محمد جمعة صالات السينما مسلسل “في كل أسبوع حكاية

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