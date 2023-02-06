الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار اعمال رفع تجمعات مياه الأمطار فى مطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن استمرار جهود إدارة الازمات والطوارئ  في التعامل مع تجمعات الأمطار وسحبها من المناطق الحيوية، وذلك بعد تعرض مدينة مطروح لتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة بأرجاء المدينة. 

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وأكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم الاستعدادات للتغيرات المناخية وحالات النوات التي ترصدها هيئة الارصاد الجوية وكذلك الأجهزة المختصة داخل الشركة، وتم وضع الخطة الاستراتيجية لاحتواء هذه النوات والتقلبات المناخية مسبقا من خلال وضع خريطة تحدد مناطق تجمعات المياه على مستوى المحافظة في مختلف المدن و توفير المعدات والآلات المطلوبة لسحب مياه الامطار بالقرب من هذه المناطق .

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وأشار رئيس شركة مياه الشرب، الى أنه فور سقوط الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة على أماكن تجمع مياه الامطار والتعامل معها.

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جدير بالذكر أن إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة قامت بتحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات المياه من خلال تحديدها بأجهزة (GPS) وتحديد مستويات الانخفاض عن سطح الأرض وقامت برسم خرائط خاصة بهذه المناطق ووضعت خطة مسبقه للتعامل مع كل منطقة و فقا لطبيعتها.

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إدارة الازمات الأرصاد الجوية الأزمات والطوارئ التقلبات المناخية الامطار الغزيرة الخطة الأستراتيجية أماكن تجمعات الأمطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مدينه مرسي مطروح

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