عمرها 2000 عام.. انهيار جزئى بقلعة غازى عنتاب جراء زلزال تركيا

أكد موقع «كاستل»، الاثنين، انهيار قلعة تركية عمرها أكثر من 2000 عاما، وذلك إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم، وأدّى إلى انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية والمدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وأشار موقع «كاستل» إلى أن موقع قلعة غازي عنتاب استخدم كنقطة مراقبة من قبل الإمبراطورية الحيثية في الألفية الثانية قبل الميلاد.

وفي القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، بنت الإمبراطورية الرومانية الحصن في الموقع عينه. وخضعت القلعة لمزيد من التوسع والتجديد في عهد البيزنطيين في القرن السادس، وفي عام ٦٦١ انتقلت القلعة إلى الأمويين، واحتلت مرات عدة.

تفاصيل زلزال تركيا المدمر

وكشف عضو الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب مصر في تركيا نورالدين محمود، عن وجود 3 مصريين، عائلة من ثلاثة أفراد أب وأم وابن، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر اليوم.

وحسب قناة «روسيا اليوم»، أكد نورالدين وجود تواصل مع كل الطلاب المصريين وأسرهم في جنوب تركيا، والتي تضررت بشدة من تداعيات الزلزال.

وأكد أنه، حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي ضحايا في صفوف المصريين في تركيا، بخلاف الأسرة الموجودة تحت الأنقاض التي لم يتم الوصول لها حتى الآن.

زلزال قوي وكارثة طبيعية جديدة



وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه مع ارتفاع عدد القتلى من زلزال يوم الإثنين في تركيا، تزدهر الآمال في تعاون الإنقاذ، حيث تقدم الدول مساعدات وأموالًا متخصصة للمتضررين في تركيا وسوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وعبَّر العديد من القادة عن أسفهم لهذه المأساة.

وتابعت الوكالة أن هناك أملًا في أن يتمكن جيران تركيا من الحصول على المساعدة للمناطق المتضررة بشكل أسرع، على الرغم من أن حركة المرور لا تزال مشكلة حيث يفر الآلاف من توابع الزلزال.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات الإغاثة.

وتابع ميقاتي، متحدثًا خلال اجتماع طارئ للجنة الوطنية لإدارة الكوارث: "نحن بصدد متابعة هذه القضية، مع إمكانية إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الإغاثة".