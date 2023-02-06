الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمرها 2000 عام.. انهيار جزئى بقلعة غازى عنتاب جراء زلزال تركيا

انهيار جزئي بقلعة
انهيار جزئي بقلعة غازي

أكد موقع «كاستل»، الاثنين، انهيار قلعة تركية عمرها أكثر من 2000 عاما، وذلك إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم، وأدّى إلى انهيار أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية والمدرجة في قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية.

وأشار موقع «كاستل» إلى أن موقع قلعة غازي عنتاب استخدم كنقطة مراقبة من قبل الإمبراطورية الحيثية في الألفية الثانية قبل الميلاد. 

وفي القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، بنت الإمبراطورية الرومانية الحصن في الموقع عينه. وخضعت القلعة لمزيد من التوسع والتجديد في عهد البيزنطيين في القرن السادس، وفي عام ٦٦١ انتقلت القلعة إلى الأمويين، واحتلت مرات عدة.

تفاصيل زلزال تركيا المدمر 

وكشف عضو الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب مصر في تركيا نورالدين محمود، عن وجود 3 مصريين، عائلة من ثلاثة أفراد أب وأم وابن، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر اليوم.

وحسب قناة «روسيا اليوم»، أكد نورالدين وجود تواصل مع كل الطلاب المصريين وأسرهم في جنوب تركيا، والتي تضررت بشدة من تداعيات الزلزال.

وأكد أنه، حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي ضحايا في صفوف المصريين في تركيا، بخلاف الأسرة الموجودة تحت الأنقاض التي لم يتم الوصول لها حتى الآن.

زلزال قوي وكارثة طبيعية جديدة 

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإنه مع ارتفاع عدد القتلى من زلزال يوم الإثنين في تركيا، تزدهر الآمال في تعاون الإنقاذ، حيث تقدم الدول مساعدات وأموالًا متخصصة للمتضررين في تركيا وسوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود البحث والإنقاذ بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وعبَّر العديد من القادة عن أسفهم لهذه المأساة.

وتابعت الوكالة أن هناك أملًا في أن يتمكن جيران تركيا من الحصول على المساعدة للمناطق المتضررة بشكل أسرع، على الرغم من أن حركة المرور لا تزال مشكلة حيث يفر الآلاف من توابع الزلزال.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات الإغاثة.

وتابع ميقاتي، متحدثًا خلال اجتماع طارئ للجنة الوطنية لإدارة الكوارث: "نحن بصدد متابعة هذه القضية، مع إمكانية إرسال قوة إنقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الإغاثة".

قلعة غازي عنتاب التاريخية الامبراطورية العثمانية زلزال تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم