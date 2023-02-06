حبس طالب ثانوية عامة 7 سنوات لاتجاره في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، طالب ثانوية عامة، بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 2 فبراير 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم كارلوس. ف.ف، 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، وحيازة مطواة قرن غزال.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 6349 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.