محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالي بلطيم: رفع 2400 طن قمامة

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، وحدة التدخل السريع بجهاز النظافة والتجميل، بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمود زهران برفع مقلب القمامة ببلطيم والقريب من قرية الشيخ مبارك، بسيارات التدخل السريع وتوجيهها لمقلب القمامة العمومي بمطوبس، والمقلب يضم 2400 طن.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تلقى مناشدة من عدد من الأهالي وخاصة بقرية الشيخ مبارك، فوجه بتوجيه كافة سيارات نقل القمامة الخاصة بوحدة التدخل السريع لنقل القمامة، والاستمرار في نقلها حتى يتم إخلاء الموقع.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكاتف الاجهزة المحلية، لتنظيم حملات نظافة بالشوارع والأحياء والقرى، إضافة لتوفير المحافظة كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه جميع مجالس المدن بالمحافظة بالقيام بحملات النظافة لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي الطرق فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بكل وحدة محلية، موجها الشكر للعمال والمشاركين في أعمال النظافة.