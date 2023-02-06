الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه في قليوب إلى المفتي

اعدام
اعدام

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق سائق توك توك بتهمة خطف طفل عن طريق التحايل والتعدي عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إلى المفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم في القضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة   أن المتهم "م ص أ"، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل “آدم ع”، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعي الخاص به المُرفق بالأوراق. 

محكمة جنايات شبرا الخيمة سائق توك توك خطف طفل التحايل قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية مفتى الجمهورية

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