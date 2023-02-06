الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

المشدد 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية رقم 11372 لسنة 2022 قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى قيام المتهم "م.س.ح" سائق توكتوك بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة والتي أكدتها مراقبة المتهم فتم، استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 قطعة لمخدر الحشيش وشفرة حادة وهاتف محمول ومبلغ مالي.


وبمواجهته أقر بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وأن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتجزئه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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