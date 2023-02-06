الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع موظف وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل بطريق الفيوم الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية

لقى موظف مصرعه وأصيب آخر إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

ونتج عن الحادث وفاة موظف وإصابة آخر وجري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع موظف انقلاب موتوسيكل طريق الفيوم الصحراوى حادث انقلاب موتوسيكل النجدة حادث مرورى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

ندوة ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 فى يومه الأخير

ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم