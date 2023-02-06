أم تصطحب أولادها لمعرض الكتاب: أتمنى أن يكون شهر وليس 12 يوما

قالت إيثار طلعت، والدة الطلاب يحيى، البالغ من العمر 7 سنوات، و"حور" البالغة من العمر 5 سنوات، إنها كانت حريصة على اصطحاب أطفالها للمعرض لعام 2023، مؤكدة حزنها أن اليوم هو آخر أيام المعرض، وأنها تتمنى أن يمتد حتى آخر الشهر الجاري.

وأضافت: هذا العام هو العام الأول لهم في زيارة معرض الكتاب، لذلك كنت انتظر أن يبدأ المعرض حتى أذهب مع أولادي له.

وأكدت أنها قامت بشراء العديد من كتب الأطفال مع أولادها، بالإضافة إلى استمتاعهم بقاعة الأطفال، وما تتميز به من ورش حكي وورش رسم.

وأشارت إلى أنها سوف تكون حريصة على زيارة المعرض الأعوام المقبلة مع أولادها، خاصة أنه يشهد إقبال كبير وتنظيم غير مسبوق.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.