انهار منزله بسبب الزلزال.. معلومات عن اللاعب السوري الذي توفى هو وابنه

تعرضت عدة دول في الساعات الأولى من صباح الاثنين لزلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا، وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج، وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.

حزن شديد خيّم على العالم العربي بعد وفاة اللاعب السوري نادر جوخدار ونجله تاج إثر تدمير منزله بسبب الزلزال، ضمن ما تسبب به دمار، فضلا عن ما خلفه من الضحايا ما بين قتيل وجريح بجانب الآلاف من المفقودين الذين مازالوا حتى الآن تحت أنقاض المباني المتضررة.

ونشر نادي الفيصلي تغريدة على تويتر جاء فيها "يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق نادر جوخدار الذى وافته المنية هو ونجله إثر الزلزال الذى ضرب دولة سوريا الشقيقة صباح اليوم".

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اللاعب المتوفي

اللاعب السوري نادر جوخدار مهاجم في عمر الـ45 .

بدأ اللاعب السوري نادر جوخدار مسيرته مع نادي الوثبة السوري ثم انتقل للدوري الأردني حيث لعب للفيصلي والوحدات.

اعتزل اللاعب السوري نادر جوخدار اللعب عام 2008.

لعب اللاعب السوري نادر جوخدار لمنتخب سوريا خلال الفترة من 1995 حتى .

شارك اللاعب السوري نادر جوخدار في كأس آسيا 1996، وقد انتقل لعالم التدريب بعد اعتزاله وعمل مدربًا لنادي زغرتا اللبناني العام الماضي.

قدم نادي الوثبة والاتحاد السوري لكرة القدم والعديد من الهيئات الرياضية النعي لوفاة جوخدار وجميع ضحايا الزلزال، فإدارة نادي الوثبة نعت لاعبها السابق الذي ارتدى ملابسها في فترتين قائلة: "تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهم المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين".