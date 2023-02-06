لليوم الثاني.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الموافق 6 فبراير الجاري، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي ،إشارة من ميناء البرلس ،بتوقف حركة الصيد ،اليوم الاثنين،نظراً لسوء الأحوال الجوية ،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.



وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.



كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.



ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

فيما شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، هطول أمطار مابين متوسطة وغزيرة، وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم مصيف بلطيم، والبرلس، وقلين، وسيدي سالم، ومطوبس، لرفع مياه الأمطار من الشوارع.

رفع درجة الاستعداد



وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.



ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.



وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على رفع مياه الامطار، من شواطئ المصيف، ومن الشوارع، ومن جميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، موجهاً باستمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه علي استمرار العمل على مدار الساعة، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.



وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة يبلطيم، رفع تجمعات مياه الأمطار بكل الشوارع والميادين، ومحيط المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وتسليك صفايات الأمطار بشكل عام ، والتشديد على صيانة كشافات الإنارة العامة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.



وتابع اللواء خالد محمد كشك ، رئيس مركز ومدينة قلين رفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحاليه، والتأكد من عمل صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، وحول المصالح الحكومية والمدارس، موجها بالاستمرار بالشوارع لحين رفع كفاءة مياه الأمطار من كافة الميادين، و برافد الطريق الدولى الساحلى.



وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، التعامل مع مياه الأمطار واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات هذا الطقس السيئ، وانتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل ، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس السيئ.



تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عمليات سحب مياه الأمطار وعمليات النظافة بالقرى والمدينة ـ واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات الطقس، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، موجهاً بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، كما شدد على استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بمدينة سيدي سالم، وعدد من قرى سيدي سالم، منها قرية الحدادي، ودمرو وابو غنيمة.