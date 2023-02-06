المشدد 3 سنوات والغرامة لمتهمين يروجان الحشيش في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة كلا من "س .س " و "أ.ح " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كلا منهما مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في الحشيش المخدر بمدينة نصر.

كما قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمهم 10 آلاف جنيه، بتهمة التعاطي وألزمتهما بالمصاريف الجنائية بالدعوى ومصادرة المضبوطات .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكان أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، قد أوضح أنهما في شهر أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- شهادة مجري التحريات بالقضية

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية حيث شهد رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالتحقيقات بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمين مستقلين سيارة متوقفة بالطريق العام يتبادلا فيما بينهما سيجارة مشتعلة منبعثاً منها رائحة تشبه إحتراق جوهر الحشيش المخدر اشتمها.

وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع كلا منهما على قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحراز السيجارة بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقطعتي الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن السيجارة المضبوطة مختلطاً المادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت قائما 0.90 جراما ، كما ثبت بأن القطعتين المضبوطتين كلا منهما لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنتاً صافياً 26.70 جراماً .