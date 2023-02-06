رئيس مصر الطيران يدعو ضيوف مؤتمر «صيانة الطائرات» لزيارة متحف الحضارة

دعى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المشاركين في معرض صيانة الطائرات الذي يقام بأحد فنادق القاهرة لزيارة متحف الحضارة المصرية.



وأكد يحيى، أن مصر الحضارة ترحب دائما بمحبيها في جميع دول العالم وطالب الوفود المشاركة بضرورة إبلاغهم لتنظيم جولة سياحية لهم داخل متحف الحضارة.



ويفتتح المؤتمر والمعرض رسمياً اليوم، بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعدد من قيادات الطيران المدني وممثلى المنظمات الدولية والإفريقية.

ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يقرب من 600 فرداً يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها كما يبلغ عدد الشركات العارضة حوالي 40 شركة من إفريقيا وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

ويحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والإفريقية والجهات ذات الصلة كونه منصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات صيانة وعمرة الطائرات والتدريب وتوفر فرصة لعقد اللقاءات الثنائية الفعالة بين المشاركين لبحث أوجه التعاون، كما تشهد جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات يشارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.

ويضم المعرض كبار الشركات العاملة في مجال صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط إضافةً إلى مصنعي الطائرات ومحركاتها وأجزائها وموردي قطع الغيار وشركات تقنيات الطيران من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة تسويقية واعدة لمختلف أنشطة صيانة الطائرات وتوفير مختلف الخدمات الفنية وخدمات التدريب المتنوعة حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المشاركين بالحدث 400 من خبراء الطيران والعاملين بالمجال.