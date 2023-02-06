موانئ البحر الأحمر تعيد فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين، الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 06:25 نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث سجلت سرعة الرياح 10 : 15 عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية والضغط 1010.

وبلغ ارتفاع الموج من 1 : 1.5متر ومدى الرؤية 8 كم، والرطوبة 60%، ودرجة الحرارة 22 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء أ. ح مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.