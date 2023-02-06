«حدث ليلا» تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى قاتل طفليه وحبس متهم بغسل 34 مليون جنيه

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي.

رفض العلاج فى المصحة.. مصرع شاب سقط من الطابق الثالث بالطالبية

لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من نافذة الطابق الثالث في الطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث أن أفراد أسرة الشاب حاولوا إجباره على العلاج بمصحة للعلاج النفسي، وأثناء محاولته الهروب منهم سقط من النافذة، ولقى مصرعه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الثالث في الطالبية.

وبإجراء التحريات تبين أن شاب يعاني من أزمة نفسية، وحاول أفراد أسرته نقله للعلاج بمصحة للعلاج النفسي، إلا أنه رفض الاستجابة لهم، وحاول الهرب فسقط من النافذة.

حبس صاحب شركة متهم بغسل 34 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسـل 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة للقانون.

حبس عصابة للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإجراء عمليات شرائية بها 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى الجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة" باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة "بعدة مواطنين" فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أمواله.

تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى قاتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية

شهد سجن برج العرب، تنفيذ حكم الإعدام، على المتهم محمود نظمى، والمعروف إعلاميا بقاتل طفليه في مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وكانت محكمة النقض قد قضت برفض طعن المتهم محمود نظمى، على حكم الجنايات الصادر، وتأييد إعدامه شنقا، لاتهامه بقتل طفليه "ريان ومحمد"، بإلقائهما من أعلى كوبرى فارسكور بمحافظة دمياط.