خطة «القوى العاملة» لضخ عمالة مؤهلة في 27 مصنعًا بالغردقة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن خطة لتدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بمحافظة البحر الأحمر ، لضخ عمالة مدربة في 27 مصنعاً، بالمجمع الصناعي بالعاصمة الغردقة.

وطلبت عدد من الشركات الخاصة بالمحافظة، من حسن شحاتة وزير القوى العاملة، توفير عمالة مدربة لها، حيث وجه الوزير مدير المديرية بالتنسيق والتواصل مع تلك المصانع، واعداد تقرير عاجل عن المهن التي تحتاج عمالة مدربة لضخها في تلك المصانع.

وأكد أن كافة إمكانيات الوزارة من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة جاهزة من اليوم للقيام بتلك المهمة للقضاء على البطالة بشكل كامل في تلك المحافظة الاستراتيجية، وتوفير برامج تدريبية للشباب خاصة من أبناء المحافظة، تتواءم مع احتياجات تلك الشركات والمصانع، وتغطي كافة التخصصات التي يتطلبها العمل بها.

كما وجه الوزير بتفعيل التنسيق بين المديرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإتاحة مزايا لمن يرغبون من الشباب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل،للمساعدة فى دفع عجلة العمل والإنتاج،و لتوفير حياة كريمه لهم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مجمع "صنع في البحر الأحمر"، على هامش جولاته التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، و بدأت أمس الأول السبت بإفتتاح مؤتمر عمالي عربي،تلاه مؤتمر لتسليم عقود عمل لشباب، منهم "ذوي همم"، ووثائق تأمين لعمالة غير منتظمة،وتنتهي اليوم الاثنين بحضور ختام الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية،وتفقد وحدة التدريب المتنقلة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، فإن تلك المصانع التي تطلب عمالة مؤهلة ومدربة، تعمل في مجالات صناعية وتجارية وخدمية ومنها"الاثاث المعدني والخشبي،والفندقة،والسباكة، والتبريد والتكييف،والطبخ والطهي، والزيوت الطبية والعطرية ،والتفصيل والحياكة،والكهرباء، والتطريز اليدوي،وصناعات غذائية،وهندسية وكيماوية،وورقية،وأعمال ديكور وزينة".

وكان الوزير، يرافقه اللواء احمد مرزوق سكرتير عام المحافظة، ووفد من الوزارة، قد تفقد معرض"صنع في البحر الأحمر"، والمقام بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الإنتاج بالمحافظة، ورابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة، ويعرض فيه منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعي بالمدينة.

خطة �القوى العاملة

خطة �القوى العاملة

خطة �القوى العاملة

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