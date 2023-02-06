الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة «القوى العاملة» لضخ عمالة مؤهلة في 27 مصنعًا بالغردقة

خطة «القوى العاملة
خطة «القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن خطة لتدريب وتأهيل الشباب الراغب في العمل بمحافظة البحر الأحمر ، لضخ عمالة مدربة في 27 مصنعاً، بالمجمع الصناعي بالعاصمة الغردقة.

وطلبت عدد من الشركات الخاصة بالمحافظة، من حسن شحاتة وزير القوى العاملة، توفير عمالة مدربة لها، حيث وجه الوزير مدير المديرية بالتنسيق والتواصل مع تلك المصانع، واعداد تقرير عاجل عن المهن التي تحتاج عمالة مدربة لضخها في تلك المصانع.

وأكد أن كافة إمكانيات الوزارة من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة جاهزة من اليوم للقيام بتلك المهمة للقضاء على البطالة بشكل كامل في تلك المحافظة الاستراتيجية، وتوفير برامج تدريبية للشباب خاصة من أبناء المحافظة، تتواءم مع احتياجات تلك الشركات والمصانع، وتغطي كافة التخصصات التي يتطلبها العمل بها.

كما وجه الوزير بتفعيل التنسيق بين المديرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإتاحة مزايا لمن يرغبون من الشباب فى إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل،للمساعدة  فى دفع عجلة العمل والإنتاج،و لتوفير حياة كريمه لهم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مجمع "صنع في البحر الأحمر"، على هامش جولاته التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، و بدأت أمس الأول السبت بإفتتاح مؤتمر عمالي عربي،تلاه مؤتمر لتسليم عقود عمل لشباب، منهم "ذوي همم"، ووثائق تأمين لعمالة غير منتظمة،وتنتهي اليوم الاثنين بحضور ختام الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية،وتفقد وحدة التدريب المتنقلة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، فإن تلك المصانع التي تطلب عمالة مؤهلة ومدربة، تعمل في مجالات صناعية وتجارية وخدمية ومنها"الاثاث المعدني والخشبي،والفندقة،والسباكة، والتبريد والتكييف،والطبخ والطهي، والزيوت الطبية والعطرية ،والتفصيل والحياكة،والكهرباء، والتطريز اليدوي،وصناعات غذائية،وهندسية وكيماوية،وورقية،وأعمال ديكور وزينة".

وكان الوزير، يرافقه اللواء احمد مرزوق سكرتير عام المحافظة، ووفد من الوزارة، قد تفقد  معرض"صنع في البحر الأحمر"، والمقام بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإدارة الإنتاج بالمحافظة، ورابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة، ويعرض فيه منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعي بالمدينة.

خطة �القوى العاملة
خطة �القوى العاملة
خطة �القوى العاملة
خطة �القوى العاملة
خطة �القوى العاملة
خطة �القوى العاملة
IMG-20230206-WA0007
IMG-20230206-WA0007
IMG-20230206-WA0008
IMG-20230206-WA0008
IMG-20230206-WA0009
IMG-20230206-WA0009
IMG-20230206-WA0010
IMG-20230206-WA0010
IMG-20230206-WA0011
IMG-20230206-WA0011
IMG-20230206-WA0012
IMG-20230206-WA0012
IMG-20230206-WA0013
IMG-20230206-WA0013

IMG-20230206-WA0023
IMG-20230206-WA0023
IMG-20230206-WA0024
IMG-20230206-WA0024
IMG-20230206-WA0021
IMG-20230206-WA0021
IMG-20230206-WA0022
IMG-20230206-WA0022
IMG-20230206-WA0019
IMG-20230206-WA0019
IMG-20230206-WA0020
IMG-20230206-WA0020
IMG-20230206-WA0017
IMG-20230206-WA0017
IMG-20230206-WA0018
IMG-20230206-WA0018
IMG-20230206-WA0015
IMG-20230206-WA0015
IMG-20230206-WA0016
IMG-20230206-WA0016
وزارة القوى العاملة خطة تدريب الشباب حسن شحاتة وزير القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟