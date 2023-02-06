إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 06:25 نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث سجلت سرعة الرياح 10 : 15 عقدة واتجاه الرياح جنوبية غربية والضغط 1010.

وبلغ ارتفاع الموج من 1 : 1.5متر ومدى الرؤية 8 كم، والرطوبة 60%، ودرجة الحرارة 22 درجة، وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء أ. ح مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.