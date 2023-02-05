الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الرى»: مصر حفرت 60 بئرًا للمياه الجوفية قدمتها لتنزانيا لخدمة المواطنين

بئر المياه الجوفية
بئر المياه الجوفية في تنزانيا

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر يجمعها بدول حوض النيل تاريخ طويل ومشرف، والعلاقة التي تربط بينهم مستمرة ووطيدة على مدى السنوات.

يسعدنا أن نكون يدًا واحدة مع دول حوض النيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه يسعدنا أن نكون يدًا واحدة مع دول حوض النيل، فنحن قارة واحدة ومصير واحد ويجمعنا شريان واحد هو نهر النيل.

وتابع، أن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، كان في زيارة رسمية للسودان وجنوب السودان، وغدًا في تنزانيا للتأكيد على العلاقات القوية التي تربط مصر بجميع دول حوض النيل. 

وأشار إلى أن حفر مصر 60 بئرا للمياه الجوفية، قدمتها مصر لدولة تنزانيا لأنهم يخدمون مناطق نائية لا يوجد بها مياه صالحة للشرب، وليس حفر الآبار في تنزانيا فقط ولكن في جنوب السودان كذلك والوزير زار إحدي الآبار التي تم افتتاحها مؤخرًا، موضحا أن الدولة ترى احتياجات المواطنين في هذه الدول وتنفذها بحيث ينعكس على المواطن بشكل مباشر.

الرى مصر 60 بئر للمياة الجوفية حفر تنزانيا المواطنين

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