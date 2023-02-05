وزير الاتصالات: بدأنا تصنيع التابلت والموبايل محليا من العام الماضي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن وزارة الاتصالات بداية من 2022 بدأت تركز بشكل فعال على تصنيع التابلت والموبايل محليًا، مشيرًا إلى أن التصنيع حقيقي، وليس تجميع مثلما كان يحدث في المرحلة السابقة.

الوزارة وقعت اتفاقًا مع شركة سامسونج على تصنيع التابلت في مصر

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن نسبة القيمة المضافة الناتجة من تصنيع الهواتف لا تقل عن 40%، وهذا يعني أن 40% من قيمة هذه الصناعة تصنع محليًا، وباقي الأجزاء تستورد من الخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقًا مع شركة سامسونج على تصنيع التابلت في مصر، وبدأ بالفعل تم التصنيع، وطلاب الصف الأول الثانوي تسلموا هذا العام لأول مرة التابلت المصنع محليا.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت عقد اتفاقات مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة، من خلال الاتفاق مع شركة نوكيا وأوبو، وجاري الاتفاق مع شركات أخرى، مضيفًا أن جميع هذه المصانع خاصة بالقطاع الخاص، ووزارة الاتصالات تقدم سياسية تحفيزية لها.

وأضاف، أن الوزارة أقرت مجموعة من السياسات التحفيزية لتحفيز شركات المحمول لافتتاح أفرع لها مصر، منها الإعفاء من رسوم التنمية التي كانت تفرض من وزارتي المالية والاتصالات، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسير في مصر بخطى جيدة، وأن منصة مصر الرقمية تقدم عشرات الخدمات المرقمنة بالكامل في كافة القطاعات بالتعاون مع الوزارات المقدمة للخدمات التي يصل عددها 168.