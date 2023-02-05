الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تطلق ندوة للتثقيف المالي في الكاتدرائية المرقسية

كنيسة
كنيسة

نظمت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني للرعاية الاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالتعاون مع إدارة التثقيف بالبنك المركزي المصري، أمس، ندوةً تضمنت الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتثقيف المالي حضرها مجموعة من خدام الرعاية الاجتماعية.


يأتي هذا لاهتمام البنك المركزي بنشر الثقافة المالية واتباع سياسة الشمول المالي، انطلاقًا من مفهوم التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة في إطار سياسية تدريب المدربين.


عُقدت الندوة بحضور سالي عبد القادر مدير عام التثقيف المالي بالبنك، والتي قدمت نبذة عن البنك المركزي واختصاصاته، والتعريف بأهمية الشمول المالي، إلى جانب عدد من المفاهيم للتثقيف المالي، مثل: الادخار و التخطيط المالي والخدمات المالية وبعض أدوات التمويل. 


وقد شارك في الندوة أكثر من أربعين خادم وخادمة بغية نشر الثقافة المالية في إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قداسة البابا تواضروس الثاني إدارة التثقيف بالبنك المركزي المفاهيم الأساسية للتثقيف المالي خدام الرعاية الاجتماعية إيبارشية ميت غمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟