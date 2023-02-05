الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

تتسأل آلاف الأسر المستفيدة من توصيل الغاز الطبيعي إلى منازلهم  عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر فبراير 2023، لسدادها في الموعد كي تتجنب الأسر توقيع الغرامات عليهم أو انقطاع الخدمة عن المنازل وهذا ينطبق على المستفدين من توصيل الغاز المنزل منن شركة بتروتريد أو ناتجاس.

تسجيل قراءة الغاز بتروتريد فبراير 2023

تسجيل قراءة الغاز بتروتريد فبراير 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن التسجيل في فاتورة العداد، ويمكن لجميع المواطنين الاستفسار عن فاتورة الغاز من خلال رابط شركة الغاز بتروريد لمعرفة الاستهلاك، وهي يمكن معرفة طريقة الاستعلام عن قراءة الغاز من خلال مجموعة من الخطوات، ويمكن التعرف عليه من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

رابط سداد فاتورة الغاز أونلاين 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي فبراير 2023

قراءة عداد الغاز المنزلي من شركة  بتروتريد 2023

وأعلنت شركة بتروتريد أنها تلقت قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي لشهر فبراير 2023، حيث بدأ التسجيل في الأول من فبراير 2023، وسيكون ذلك في الأول من كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها قراءة العداد، بينما تم تحديد الفترة من السادس إلى الثلاثين كل شهر وذلك لسداد الفواتير الشهرية من خلال الوسائل المعتمدة لتسهيل سداد العملاء للفواتير الشهرية، ويمكن لجميع المواطنين دفع فاتورة الغاز من خلال موقع الشركة الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى ذلك يمكن الدفع يتم الدفع من خلال محافظ إلكترونية منتشرة في جميع المناطق والمحلات التجارية وأكشاك الشوارع، بالإضافة إلى أن الدفع يمكن أن يتم عن طريق مكاتب البريد خلال ساعات العمل الرسمية.

خطوات تسجيل قراءة الغاز بتروتريد فبراير 2023

الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع المواطنين الآن الاستعلام بسهولة عن فاتورة الغاز الطبيعي فبراير 2023، وكذلك الدفع إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة:

أولا قم بالدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة بتروريد

ومن ثم اختيار المنطقة السكنية.

وبعد ذلك يجب إدخال رقم اليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي.

ومن ثم يتم الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي ثم احتساب الفاتورة.

وفي الاخير يجب الضغط على استعلام المديونية، لإظهار كافة الفواتير.

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الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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