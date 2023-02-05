مدبولى وتشوكا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى- الرومانى

افتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني بالقاهرة، بمشاركة مسؤولي الحكومة وعدد كبير من المستثمرين في البلدين.

وقال مدبولي، في مستهل كلمته بعد الترحيب بنيكولاي، والمرافقين له وممثلي الشركات المصرية ـ الرومانية، بالنسبة للعلاقات المصرية الرومانية قوية وتتمتع بقوة تاريخية وعلى مستوى التجارة الثنائي، فى مارس 2001 تم تأسيس مجلس الأعمال المصري الروماني لأهمية الاستثمارات الرومانية فى مصر، ولدينا 101 شركة رومانيا وأكثر من ١٠٠ مليون دولار أمريكي استثماراتهم وادعوكم لتوسيع الاستثمار بين بلدينا.

وأضاف مدبولي: "قامت مصر بتنظيم حدثين هامين خلال الفترة الماضية، ونهتم بتطبيق استيراتيجية لتنظيم الحوافز والاستثمارات، واستضافنا قمة المناخ التي تتضمن مساهمة كبيرة من القطاع الخاص وبذلك فإن مصر تتطلع لاكتشاف المشروعات الخضراء من خلال دفع هذا المسار، ونعتقد أن الشركات الرومانية يمكنها تحقيق هذا الأهداف.

وتابع مدبولي "بالفعل قمنا بإصدار استيراتيحية للتنمية المستدامة، وهي أولوية بالنسبة لمصر، ونواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، ونواجهها بكل الأشكال للمضي قدما"، وأكد على الدعم الكامل الذي ستحظى به الشركات الرومانية من مجلس الوزراء.

من جهته، قال رئيس وزراء رومانيا إنه يشعر بشرف عظيم وأنها لحظات تاريخية يمكن أن تراها من المنظور السياسي والاقتصادية ولقد نما الاقتصاد الروماني ثمانية أضعاف منذ ٢٠٢٠.

وتابع أشوكا أن أكثر من ١١ مليار دولار من التمويلات الأوروبية لبلادخ ساهمت فى تعزيز البنية التحتية، ونحن على استعداد للمشاركة في الفوائد والفرص ويمكن أن ننقلها.

وأضاف: وجودي فى هذا المنتدى يصاحبه عدد كبير من الشركات وهو ما يعزز كلامي، وهذه الشركات تعمل فى مجال البترول والطاقة، وتأكيد آخر على التعاون المثمر والحكومة تقوم بالمشاركة فى ٤ مجالات الرقمية وخدمات القطاع العام والتأكيد عل وجود شبكة إنترنت سريعة، والصناعة والزراعة والدفاع والبنية التحتية والتنوع البيولوجي، وهذا يضاعف الأرقام الواعدة، حيث تجاوزنا المليار دولار تجارة بينية.

وقال أشوكا إن مصر هي أول مقصد للرومان في إفريقيا، وهذا يدعونا للتوسع في الأعمال فى محاور النقل وميناء الإسكندرية ويمكن أن نتعاون في بحث الأسواق الأخرى ولا أحد يعرف أفضل منكم كمصريين في صياغة الأساليب التجارية.

تساءل تشوكا قائلا: لماذا لا نستفيد من الموقع الجغرافي الجيد لمصر، أنه يمثل أمرا هاما بالنسبة لنا فى رومانيا وقريبا سنكون جزءا من التجارة الأوروبية وسنتفاعل مع كل دول العالم.

وتابع تشوكا: قمنا بدمج تجاربنا فى مجالات عديدة وقضينا على البيروقراطية، ونود أن نحول طموحاتنا لحقائق وأكد لكم أننا سنعمل عل توفير كل سبل الدعم لهذا.