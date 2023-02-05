صندوق النقد يستعرض توقعاته حول أداء النمو في الاقتصادات المتقدمة

توقع صندوق النقد الدولي، هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.0% في 2022 إلى 1.4% في 2023 و 1.0% في 2024، ومع تعافي النمو في النصف الثاني من عام 2024، سيتحقق النمو بوتيرة أسرع في 2024 مقارنة بعام 2023 على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام، كما هو الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة.

أضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن توقعات النمو السنوي في عام 2023 رفعت بمقدار 0.4 نقطة مئوية انعكاسًا للآثار الممتدة من صلابة الطلب المحلي في 2022 غير أن تخفيض توقعات النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2024 يرجع إلى اتخاذ الزيادات في أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي مسارًا أشد حدة، حتى بلغت مستوى الذروة وهو 5.1% تقريبًا في 2023.

ويتوقع انتهاء المسار التنازلي للنمو في منطقة اليورو عند 0.7% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1.6% في عام 2024، ويرجع رفع التنبؤات بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2023 إلى آثار تعجيل البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتآكل الدخول الحقيقية، توازنها التأثيرات الممتدة من نتائج 2022، وانخفاض أسعار بيع الطاقة بالجملة، وصدور مزيد من التصريحات حول دعم المالية العامة للقوة الشرائية في صورة فرض ضوابط على أسعار الطاقة وتحويلات نقدية.

ويتوقع بلوغ النمو في المملكة المتحدة 0.6% في عام 2023، وهو ما يعني خفض التوقعات بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر، انعكاسًا لتشديد سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وضيق الأوضاع المالية واستمرار ارتفاع أسعار بيع الطاقة بالتجزئة الذي يشكل عبئًا على ميزانيات الأسر المعيشية.

ويتوقع ارتفاع النمو في اليابان إلى 1.8% في عام 2023، مع استمرار الدعم المقدم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وسوف تلقى استثمارات قطاع الأعمال دعمًا من ارتفاع أرباح الشركات الذي يرجع إلى انخفاض سعر صرف الين وفترات التاخر في تنفيذ المشروعات السابقة، وفي 2024، يتوقع تراجع النمو إلى 0.9%.