الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2023 لمدارس الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

 يبحث مئات الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023، وحاليًا تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2022-2023، من خلال جاهزية المعامل داخل المدارس الفنية والاستعانة بالمعلمين ذوي الخبرة لبدء الدراسة وسير العملية التعليمية بشكل منتظم. 

 

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موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية

ويتصدر البحث عن موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية محك البحث جوجل، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب في التقرير التالي نقدم ، لطلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

 

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 بمدارس الدبلومات  

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والدبلومات الفنية، والذي سيكون يوم 11 فبراير الجاري وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

 

مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023

وعن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس، أوضحت الوزارة أنه سيكون  16 أسبوعًا، وينتهي انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 1 يونيو، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 16 مايو. 

 

موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة 2023 

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم 27 مايو، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023. 

 

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موعد بدء مجموعات الدعم المدرسي للعام الدراسي الحالي 2022-2023

شددت وزراة التربية والتعليم، على بدء مجموعات الدعم المدرسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، مؤكدة أن الهدف من مجموعات الدعم مساعدة الطلاب. 

 

موعد بداية الترم الثاني 2023 لطلاب الجامعات

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق أن موعد بدء الترم الثاني 2023 للجامعات، يكون يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه لا يوجد أي تعديل في الخريطة الزمنية للامتحانات أو موعد بدء الدراسة، للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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