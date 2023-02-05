مجلس السيادة يؤكد حرص السودان على تطوير علاقاته الثنائية مع القاهرة

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، حرص السودان على تطوير علاقاته الثنائية مع القاهرة، وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في كل المجالات.

وأثنى عقار خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم سفير مصر لدى السودان هاني صلاح، على الجهود المقدرة التي تبذلها مصر لتجاوز الأزمة السياسية في السودان عبر تحقيق التوافق بين المكونات السياسية السودانية، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر صفحته على موقع فيسبوك.

سفير مصر يوضح تفاصيل ورشة القاهرة

فيما قال هاني صلاح إنه أطلع عضو مجلس السيادة على تفاصيل الورشة التي تستضيفها الحكومة المصرية وتضم ٨٥ مشاركًا، و٤٥ تنظيمًا وكيانًا سودانيًا، بهدف تسريع العملية السياسية، وأضاف أن اللقاء تطرق للاتفاق الإطاري وعلاقته بالورشة السودانية بمصر.

وأكد السفير صلاح أن مصر تهدف من خلال مساعيها وجهودها، لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار بين السودانيين بما يسهم في التوصل إلى مخرجات تؤدي للتوافق وتسريع العملية السياسية لتصبح أكثر شمولًا واستدامة.

ولفت هاني صلاح إلى أن اللقاء أكد أهمية إحياء هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بما يعزز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين.