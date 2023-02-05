«سره الباتع».. حسين فهمى عالم فرنسى يقع فى غرام مصر

يواصل النجم حسين فهمي التحضير لمسلسل «سره الباتع»، ضمن موسم دراما رمضان 2023، الذي يجسد من خلاله شخصية عالم فرنسي وقع في غرام مصر عند مجيئه إليها بالتزامن مع الحملة الفرنسية، إبان فترة الاحتلال، خلال قيامه بدراسة الشخصية المصرية بكل تفاصيلها والاحتكاك المباشر مع الناس، ما جعله يرفض مغادرة البلد في الوقت الذي انسحب فيه نابليون بونابرت وجنوده وعودتهم إلى فرنسا، لتتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

كما نشر، أمس، الفنان حسين فهمي عبر حسابه الخاص بموقع السوشيال ميديا «إنستجرام» صورة له من كواليس مسلسل «سره الباتع».

وكتب: «استوديو الصوت لتسجيل مقاطع جمل مصاحبة للصورة من مسلسل سره الباتع إخراج خالد يوسف كل عام وأنتم بخير».

قصة مسلسل سره الباتع

"سره الباتع" هو عمل درامي عصری تاریخی تدور أحداثه بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

أبطال مسلسل سره الباتع

كما يشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 نجما ونجمة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.